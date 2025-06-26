Тренер «Ахмата» Александр Сторожук оценил первую неделю работы с командой

Главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук высказался о первой неделе летних сборов.

«Насколько команда вошла в ритм работы? Тяжело говорить о том, что мы выполнили всё, что планировали на первом этапе. Первый сбор запланирован десятидневный, из них шесть суток – в одноразовом режиме. Мы должны были подготовиться к товарищеской игре, но, к сожалению, мы можем её отменить по объективным причинам. У нас не все ребята прибыли в расположение команды, и поэтому, увы, мы пока ещё не в оптимальном составе, чтобы проводить контрольные игры», — приводит слова Сторожука официальный сайт «Ахмата».