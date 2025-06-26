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«Спартак» может подписать Бактиёра Зайнутдинова

«Спартак» может подписать Бактиёра Зайнутдинова
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Футболист «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов может вернуться в Российскую Премьер-Лигу. Кандидатуру 27-летнего игрока рассматривает московский «Спартак», который ищет усиление на фланги обороны, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что «Бешикташ» хочет получить за трансфер Зайнутдинова € 4 млн. Футболист имеет казахстанское гражданство, поэтому не будет считаться легионером РПЛ. Кроме того, Бактиёр адаптирован к российскому футболу, что также является положительным моментом для «Спартака»

Ранее СМИ также писали об интересе к Зайнутдинову со стороны «Динамо», «Краснодара» и «Зенита».

Зайнутдинову 27 лет, за «Бешикташ» он выступает с 2023-го. В завершившемся сезоне казахстанский защитник провёл 12 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Ранее футболист выступал за ЦСКА. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бактиёра в € 3,3 млн.

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