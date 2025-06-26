«Динамо» — 2DROTS: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию

Сегодня, 26 июня, состоится товарищеский матч между московским «Динамо» и медийной командой 2DROTS. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на платформе VK Video. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Напомним, московское «Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА.