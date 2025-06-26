Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ред Булл Зальцбург — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей чемпионата Европы U19 26 июня

Расписание матчей чемпионата Европы U19 26 июня
Комментарии

Сегодня, 26 июня, состоится финальный матч чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет) 2025 года. Турнир проходит в Румынии. В нём принимали участие восемь национальных команд, разделённых на две группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы U19 26 июня (время — московское):

21:00. Финал. Испания — Нидерланды.

В полуфинале испанцы обыграли Германию (6:5 д. вр.), а Нидерланды оказались сильнее Румынии (3:1).

Действующим чемпионом Европы до 19 лет является юношеская сборная Испании. В финале турнира 2024 года испанцы обыграли Францию со счётом 2:0. Чемпионат Европы среди юношей — 2024 прошёл в Северной Ирландии.

Турнирная сетка чемпионата Европы U19
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: «Ювентус» — «Манчестер Сити» на КЧМ, волейбольная Лига наций и теннис
Топ-матчи четверга: «Ювентус» — «Манчестер Сити» на КЧМ, волейбольная Лига наций и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android