Сегодня, 26 июня, состоится финальный матч чемпионата Европы среди юношей (до 19 лет) 2025 года. Турнир проходит в Румынии. В нём принимали участие восемь национальных команд, разделённых на две группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы U19 26 июня (время — московское):

21:00. Финал. Испания — Нидерланды.

В полуфинале испанцы обыграли Германию (6:5 д. вр.), а Нидерланды оказались сильнее Румынии (3:1).

Действующим чемпионом Европы до 19 лет является юношеская сборная Испании. В финале турнира 2024 года испанцы обыграли Францию со счётом 2:0. Чемпионат Европы среди юношей — 2024 прошёл в Северной Ирландии.