«Динамо» — 2DROTS: начало текстовой трансляции товарищеского матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 26 июня, состоится товарищеский матч между московским «Динамо» и медийной командой 2DROTS. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
26 июня 2025, четверг. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
2DROTS
Москва, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, московское «Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Краснодар», второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА.
Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».
Комментарии
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