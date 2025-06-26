Тренер «Интера» Киву прокомментировал победу в матче клубного ЧМ с «Ривер Плейт»
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Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о победе в матче клубного чемпионата мира с аргентинским «Ривер Плейт». «Интер» выиграл со счётом 2:0. В составе итальянской команды отличились Франческо Эспозито и Алессандро Бастони.
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 0
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Эспозито – 72' 2:0 Бастони – 90+3'
Удаления: нет / Куарта – 65', Монтьель – 90+5'
«Самое главное, что мы выполнили свою работу. Мы прошли квалификацию. В первом тайме игра была очень тяжёлой. Во втором тайме мы лучше контролировали ход матча. Мы лучше контролировали пространство, и после красной карточки нам стало намного легче», — приводит слова Киву официальный сайт ФИФА.
«Интер» (7) занял первое место в группе Е, «Ривер Плейт» (4) стал третьим.
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