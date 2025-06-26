Тренер «Интера» Киву прокомментировал победу в матче клубного ЧМ с «Ривер Плейт»

Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о победе в матче клубного чемпионата мира с аргентинским «Ривер Плейт». «Интер» выиграл со счётом 2:0. В составе итальянской команды отличились Франческо Эспозито и Алессандро Бастони.

«Самое главное, что мы выполнили свою работу. Мы прошли квалификацию. В первом тайме игра была очень тяжёлой. Во втором тайме мы лучше контролировали ход матча. Мы лучше контролировали пространство, и после красной карточки нам стало намного легче», — приводит слова Киву официальный сайт ФИФА.

«Интер» (7) занял первое место в группе Е, «Ривер Плейт» (4) стал третьим.