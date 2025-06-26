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«Динамо» и «Крылья Советов» ведут финальные переговоры по трансферу Сергеева

«Динамо» и «Крылья Советов» ведут финальные переговоры по трансферу Сергеева
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Переговоры по трансферу нападающего Ивана Сергеева из самарских «Крыльев Советов» в московское «Динамо» находятся на финальной стадии. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Динамо» и «Крылья Советов» ведут обсуждение итоговой суммы, которая составит либо 300 млн рублей, либо 350 млн рублей. С большой долей вероятности стороны достигнут согласия уже сегодня, 26 июня. Сам игрок уже решил присоединиться к «Динамо».

30-летний Иван Сергеев начинал сезон-2024/2025 в санкт-петербургском «Зените», а затем перешёл в «Крылья Советов». На его счету 26 матчей, девять голов и три результативные передачи в Российской Премьер-Лиге. Также нападающий провёл четыре игры в Фонбет Кубке России.

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