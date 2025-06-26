Для государственных компаний могут установить потолок расходов на футбол

Государственные компании могут столкнуться с лимитом трат на футбол, сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. По информации источника, в администрации президента думают над тем, чтобы ограничить расходы от всех компаний с государственным участием на футбольные клубы России. При этом никаких решений ещё не принято и исключений для «Газпрома» не планируется.

Напомним, Российскую Премьер-Лигу по итогам прошлого сезона выиграл «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул ЦСКА. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

Подмосковные «Химки» не получили лицензию на следующий сезон и были исключены из РПЛ.