Видеообзор матча клубного чемпионата мира «Боруссия» Дортмунд — «Ульсан Хёндэ»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над клубом «Ульсан Хёндэ» из Южной Кореи в матче 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира 2025 года в США. Встреча прошла на стадионе «Ти-Кью-Эл Стэдиум» (Цинциннати, США) и завершилась победой немецкой команды со счётом 1:0.

Видеообзор матча «Боруссия» Дортмунд — «Ульсан Хёндэ»:

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На 36-й минуте гол забил полузащитник «Боруссии» Даниэль Свенссон, ему ассистировал Джоб Беллингем.

«Боруссия» заняла первое место в группе F, набрав семь очков в трёх играх, и сыграет в 1/8 финала клубного чемпионата мира против мексиканского клуба «Монтеррей».