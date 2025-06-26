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Киву высказался о 19-летнем Эспозито, забившем первый гол за «Интер»

Киву высказался о 19-летнем Эспозито, забившем первый гол за «Интер»
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Главный тренер итальянского «Интера» Кристиан Киву высказался о первом голе 19-летнего нападающего Франческо Пио Эспозито за команду в матче клубного чемпионата мира с аргентинским «Ривер Плейт». «Интер» выиграл со счётом 2:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 0
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Эспозито – 72'     2:0 Бастони – 90+3'    
Удаления: нет / Куарта – 65', Монтьель – 90+5'

«Мы все аплодировали Пио – ему придется порадовать нас, ведь скоро его день рождения! Он справился с задачей в матче, который был тяжёлым как физически, так и морально. Как и его товарищи по команде, он показал отличную игру.

Я постоянно ищу решения и хочу, чтобы каждый чувствовал, что его ценят. Энергия и характер всегда должны быть при мне, чтобы быть готовым помочь команде. По окончании турнира мы подумаем о будущем, но сейчас мы сосредоточены на чемпионате, потому что хотим проявить себя как можно лучше», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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