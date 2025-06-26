«Похоже на сон». 19-летний Эспозито поделился эмоциями от первого гола за «Интер»

19-летний нападающий «Интера» Франческо Эспозито высказался о первом голе за команду в матче клубного чемпионата мира с аргентинским «Ривер Плейт» (2:0).

«Я до сих пор не могу осознать это – это было похоже на сон. Я кричал, озирался по сторонам, а потом увидел, как празднует Лаутаро [Мартинес]. Вот тогда я понял, что это было на самом деле! Это результат многолетней работы, тяжёлой работы в «Специи». Забить свой первый гол всего через несколько дней после дебюта — это невероятно.

Напоминает ли это мне мой гол в финале плей-офф? К счастью, этот гол был более важным и имел реальное значение – я действительно рад этому. Поза мускулов — это моё празднование, и, когда я увидел своего брата, я сразу же подбежал, чтобы обнять его.

Держать мяч и помогать команде продвигаться по полю – вот что я делаю. Мне нравятся такие игры. Возможно, в таких матчах я даже становлюсь лучше. Тренер сказал мне использовать свои сильные стороны. Думаю, мне это удалось, в том числе благодаря качествам моих товарищей по команде. Я благодарен тренеру за то, что он дал мне этот потрясающий второй шанс. Играть рядом с таким человеком, как Лаутаро, очень просто: он всегда знает, где находиться, и отдаёт тебе мяч точно в нужный момент», — приводит слова Эспозито официальный сайт «Интера».