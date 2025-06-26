Хаби Алонсо ответил Жоану Лапорте, заявившему, что «Реал» обладает чувством власти

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте, который заявил, что мадридский клуб обладает чувством власти, в то время как каталонцы защищают чувство идентичности.

«Я могу представить контекст, в котором было сделано это заявление, но не хочу в это углубляться. У нас есть чувство свободы и демократии. И полагаю, что у них тоже есть некоторая власть, поэтому это работает в обе стороны», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского «Реала».

Напомним, прошлый сезон «Реал» завершил на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Чемпионом Испании стала «Барселона». Хаби Алонсо возглавил «сливочных» этим летом. Ранее испанский специалист работал в леверкузенском «Байере».