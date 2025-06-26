Алексей Батраков назвал цели на новый сезон для себя и «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о личных и командных целях на сезон-2025/2026.

— Какие цели на следующий сезон?

— Тяжело загадывать по личной статистике, но хочется, чтобы моя игра не падала ниже определённого уровня, нужно быть стабильным. А по команде: цель — попасть в тройку, — сказал Алексей Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования тут.