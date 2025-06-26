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Александр Бубнов сравнил Фабио Челестини и Гильермо Абаскаля

Александр Бубнов сравнил Фабио Челестини и Гильермо Абаскаля
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о новом главном тренере московского ЦСКА Фабио Челестини, сравнив его с Гильермо Абаскалем, ранее возглавлявшим столичный «Спартак».

«Николичу не надо было знакомиться, а этот сейчас будет знакомиться. Да, с информацией. И сколько он будет знакомиться? Правда, если его с Абаскалем сравнивать… Тот тоже знакомился со «Спартаком» очень долго. Но у него [Челестини] репутация так поинтереснее», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. С «Базелем» Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025). Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.

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