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Алексей Батраков составил топ-5 молодых футболистов РПЛ в сезоне-2024/2025

Алексей Батраков составил топ-5 молодых футболистов РПЛ в сезоне-2024/2025
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков составил пятёрку лучших молодых футболистов Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025. Он выделил Матвея Кисляка из ПФК ЦСКА, Сергея Пиняева из «Локомотива», Ярослава Гладышева из «Динамо», Ивана Комарова из «Ростова» и Никиту Кривцова из «Краснодара».

Стоит отметить, что Батраков составил топ-5 молодых футболистов РПЛ в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования тут.

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