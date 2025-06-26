Алексей Батраков составил топ-5 молодых футболистов РПЛ в сезоне-2024/2025

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков составил пятёрку лучших молодых футболистов Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025. Он выделил Матвея Кисляка из ПФК ЦСКА, Сергея Пиняева из «Локомотива», Ярослава Гладышева из «Динамо», Ивана Комарова из «Ростова» и Никиту Кривцова из «Краснодара».

Стоит отметить, что Батраков составил топ-5 молодых футболистов РПЛ в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования тут.