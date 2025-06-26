В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном переходе Садулаева в ЦСКА

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Лечи Садулаева в московский ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА возобновил переговоры с «Ахматом» по трансферу Садулаева.
— Лечи переходит в ЦСКА?
— Он тренируется с «Ахматом». Когда будут предложения, вы узнаете об этом. Если бы было, он не тренировался бы в общей группе.
— Есть ли предпосылки к его уходу?
— Если будет хорошее предложение.
— «Зенит» делал по нему предложение?
— Не обсуждаем. Это отношения клубов, — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.