В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном переходе Садулаева в ЦСКА

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Лечи Садулаева в московский ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА возобновил переговоры с «Ахматом» по трансферу Садулаева.

— Лечи переходит в ЦСКА?

— Он тренируется с «Ахматом». Когда будут предложения, вы узнаете об этом. Если бы было, он не тренировался бы в общей группе.

— Есть ли предпосылки к его уходу?

— Если будет хорошее предложение.

— «Зенит» делал по нему предложение?

— Не обсуждаем. Это отношения клубов, — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.