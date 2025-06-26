«Локомотив» погасил долг перед «Мариуполем». Трансферный бан снимут в течение недели

«Локомотив» отправил € 65 тыс. в качестве уплаты долга «Мариуполю» по воспитанию футболиста Марка Мампасси. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Трансферный бан с клуба будет снят в течение недели.

Напомним, ранее Cпортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию московского «Локомотива» и оставил в силе решение ФИФА о выплате украинскому «Мариуполю» почти € 50 тыс. в качестве компенсации за подготовку защитника Мампасси. Позднее ФИФА наложила на железнодорожников трансферный бан.

Марку Мампасси 22 года, контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. С 2023 года футболист выступает за бельгийский «Кортрейк» на правах аренды. В прошлом сезоне Марк провёл 14 матчей и забил один гол.