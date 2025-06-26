Алексей Батраков ответил на вопрос, готов ли к трансферу из «Локомотива» за границу

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопрос, готов ли он к переезду в европейские чемпионаты.

— Кстати, чисто теоретически ты бы поехал в Турцию? Или лучше сразу в топ-5?

— Надо, чтобы все факторы сошлись. Чтобы клуб был доволен, чтобы меня предложение устроило. Пусть сначала оно придёт. На бумаге я ничего не видел, — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования тут.