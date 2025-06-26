Бубнов ответил, сильнее ли Юран Карпина как тренер

Бывший футболист Александр Бубнов сравнил российских тренеров Сергея Юрана и Валерия Карпина.

«Юран Карпину фору даст. Юран сильнее Карпина? Да», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее 56-летний Сергей Юран подтвердил, что в скором времени возглавит турецкий «Серик Беледиеспор». Его предыдущим клубом был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в апреле 2024 года.

56-летний Валерий Карпин совмещает посты главного тренера в сборной России и московском «Динамо». О назначении специалиста в «Динамо» было объявлено 13 июня 2025 года. Национальную команду России Карпин возглавляет с 2021 года.