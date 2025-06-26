Сергей Юран подтвердил переход в турецкий клуб

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран подтвердил скорый переход в турецкий «Серик Беледиеспор».

«Вылетаю из Москвы в Анталью со своим штабом. Со мной четыре помощника. Предварительно всё с турецкими руководителями «Серик Беледиеспор» обговорил. Подписание контракта запланировано на пятницу-субботу. С 1 июля приступаем к работе в Анталье.

Я всегда говорил: мне интересно, когда есть цели. А у этого клуба они есть. Собирать команду придётся фактически с нуля, поэтому в первом сезоне первоочередная задача — сохранить клуб во втором дивизионе. Это аналог нашей Первой лиги. Я уже посмотрел несколько матчей, и могу сказать, что по уровню футбола второй дивизион Турции соответствует нижней восьмёрке РПЛ и лидерам нашей Первой лиги. Там серьёзные иностранцы, полные стадионы. Футбол в Турции как религия. Плюс мне как тренеру интересно попробовать себя в дальнем зарубежье, приобрести опыт. Это тоже немаловажный фактор. Надеюсь, что в этом сезоне нам удастся закрепиться во втором дивизионе, а уже в следующем — включиться в борьбу за путёвки в Суперлигу. Верю, что нам удастся оправдать надежды болельщиков клуба», — рассказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.