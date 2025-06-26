Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран подтвердил переход в турецкий клуб

Сергей Юран подтвердил переход в турецкий клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран подтвердил скорый переход в турецкий «Серик Беледиеспор».

«Вылетаю из Москвы в Анталью со своим штабом. Со мной четыре помощника. Предварительно всё с турецкими руководителями «Серик Беледиеспор» обговорил. Подписание контракта запланировано на пятницу-субботу. С 1 июля приступаем к работе в Анталье.

Я всегда говорил: мне интересно, когда есть цели. А у этого клуба они есть. Собирать команду придётся фактически с нуля, поэтому в первом сезоне первоочередная задача — сохранить клуб во втором дивизионе. Это аналог нашей Первой лиги. Я уже посмотрел несколько матчей, и могу сказать, что по уровню футбола второй дивизион Турции соответствует нижней восьмёрке РПЛ и лидерам нашей Первой лиги. Там серьёзные иностранцы, полные стадионы. Футбол в Турции как религия. Плюс мне как тренеру интересно попробовать себя в дальнем зарубежье, приобрести опыт. Это тоже немаловажный фактор. Надеюсь, что в этом сезоне нам удастся закрепиться во втором дивизионе, а уже в следующем — включиться в борьбу за путёвки в Суперлигу. Верю, что нам удастся оправдать надежды болельщиков клуба», — рассказал Юран корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран в ближайшие дни возглавит клуб из Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android