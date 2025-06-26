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Агент Джикии подтвердил, что игрок подписал контракт с турецким «Антальяспором»

Агент Джикии подтвердил, что игрок подписал контракт с турецким «Антальяспором»
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, рассказал, что футболист подписал контракт с турецким «Антальяспором».

«Джикия подписал контракт с «Антальяспором». Ждём, когда откроют заявку. Всё будет хорошо. Опасений из-за бана клуба от ФИФА нет. Все долги погашены. Тут только технический вопрос. Откроют заявку, и можно будет приступать к полноценной работе», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сезон-2024/2025 31-летний Георгий Джикия провёл в подмосковных «Химках», которые ранее не получили лицензию РФС-1 и заявили о приостановлении деятельности. На счету защитника 17 матчей в Российской Премьер-Лиге и две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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