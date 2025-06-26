В «Реале Сосьедад» рассказали, когда Арсен Захарян приступит к предсезонке

Пресс-служба испанского «Реала Сосьедад» объявила, что российский полузащитник Арсен Захарян должен приступить к предсезонной подготовке вместе с остальными игроками команды.

«Арсен завершил сезон полностью восстановленным и должен начать подготовку в общей группе. Вся команда начнёт предсезонку 7 июля», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» ТАСС.

Напомним, большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за травм. Он принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.