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Юран планирует усилить состав своего нового турецкого клуба российскими футболистами

Юран планирует усилить состав своего нового турецкого клуба российскими футболистами
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Российский тренер Сергей Юран обозначил трансферные планы в своём новом клубе. Ранее специалист объявил, что возглавит турецкий «Серик Беледиеспор» из второго дивизиона местного чемпионата.

«Планирую привлекать в «Серик Беледиеспор» в том числе и российских футболистов. Мест в заявке для иностранцев восемь, поэтому надо очень взвешенно подходить к вопросу комплектации. Легионеры должны стать тем тепловозом, которые потащат за собой вагоны. Естественно, и квалифицированных турецких футболистов будем смотреть и определяться», — сказал Сергей Юран в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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