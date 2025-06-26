Сергей Прядкин: работа РФС вызывает уважение — европейские коллеги берут пример

Бывший президент Российской Премьер-Лиги, а ныне советник руководства УЕФА Сергей Прядкин высказался о работе РФС в период санкций.

«Большая честь представлять УЕФА на конференции и встретиться со своими друзьями и коллегами. Позвольте передать привет от президента УЕФА и всей ассоциации. РФС является полномерным членом международного футбольного сообщества и пользуется заслуженным уважением коллег. Наша история полна славными победами, которые никогда не вычеркнуть.

Вызывает уважение ваша работа в текущих обстоятельствах. Несмотря ни на что, сборная продолжает играть международные матчи, собирает трибуны. Профессиональные клубы ведут международные трансферы, футболисты уезжают в европейские клубы и играют ведущую роль. Создаются новые продукты и услуги, которые ставятся в пример в Европе — проект «футбол в школе», предматчевые мероприятия. Многие европейские коллеги берут это в пример.

РФС делает всё, чтобы российские клубы вернулись на международные арены. РФС был и остаётся членом УЕФА, никто не будет убирать нас из членов УЕФА. Руководство проделывает работу и поддерживает нас, чтобы мы вернулись», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.