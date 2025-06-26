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Агент Рифата Жемалетдинова объяснил причину ухода игрока из ЦСКА

Агент Рифата Жемалетдинова объяснил причину ухода игрока из ЦСКА
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Владимир Кузьмичёв, агент Рифата Жемалетдинова, объяснил причину ухода своего клиента из московского ПФК ЦСКА. Накануне было объявлено, что Жемалетдинов покинул армейский клуб и стал свободным агентом. Вместе с ним из команды ушёл и боснийский хавбек Миралем Пьянич.

«Мы предполагали, что с уходом Николича ситуация может поменяться. Он был инициатором в приглашении игрока. Так и получилось — новый тренер посчитал, что ему нужны другие игроки. Мы ведём переговоры с турецкими клубами. Есть несколько клубов. Пока рано говорить конкретно об одном клубе», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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