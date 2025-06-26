Агент Рифата Жемалетдинова объяснил причину ухода игрока из ЦСКА

Владимир Кузьмичёв, агент Рифата Жемалетдинова, объяснил причину ухода своего клиента из московского ПФК ЦСКА. Накануне было объявлено, что Жемалетдинов покинул армейский клуб и стал свободным агентом. Вместе с ним из команды ушёл и боснийский хавбек Миралем Пьянич.

«Мы предполагали, что с уходом Николича ситуация может поменяться. Он был инициатором в приглашении игрока. Так и получилось — новый тренер посчитал, что ему нужны другие игроки. Мы ведём переговоры с турецкими клубами. Есть несколько клубов. Пока рано говорить конкретно об одном клубе», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.