Батраков — о статистике: если бы обогнал Ямаля в Ла Лиге, было бы приятнее

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о сравнениях с Ламином Ямалем из «Барселоны». Ранее появились новости, что по некоторым детальным статистическим аспектам Батраков превосходит Ямаля.

— Ты видел, что по некоторым продвинутым данным обгоняешь Ямаля. Эта история показательна?

— Это такая история, что мы в разных чемпионатах играем. Ла Лигу с РПЛ как можно сравнивать? Понятно, что в России тоже надо создавать все эти моменты, но, если бы я Ямаля в Ла Лиге обогнал, было бы приятнее, — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования тут.