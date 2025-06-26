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Прядкин: будем ожидать возврат клубов и сборной России на мировую арену в ближайшее время

Прядкин: будем ожидать возврат клубов и сборной России на мировую арену в ближайшее время
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Бывший президент РПЛ, а ныне советник руководства УЕФА Сергей Прядкин считает, что вскоре российские команды, включая сборные, вернутся на международную арену.

«Самый важный вопрос — когда нас вернут. Работа идёт. С момента введения санкций РФС ведёт работу. Пусть она не афишируется. В ближайшее время мы будем ожидать возврат наших клубов и сборной. Желаю успешной конференции», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, с февраля 2022 года российские команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор клубы РПЛ не принимают участия в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.

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Прядкин: будем ожидать возврат клубов и сборной России на мировую арену в ближайшее время
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