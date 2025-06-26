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«Знамя Труда» и «Химки» исключили из списков членов РФС

«Знамя Труда» и «Химки» исключили из списков членов РФС
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«Знамя Труда» из Орехово-Зуева и подмосковные «Химки» были исключены из списков членов Российского футбольного союза. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов с конференции РФС.

Ранее «Химки» объявили о приостановлении деятельности клуба. Команда не смогла получить лицензию РФС-1, необходимую для выступления в Российской Премьер-Лиге. «Химки» завершили сезон-2024/2025 чемпионата России на 12-м месте в турнирной таблице. Место команды в высшем дивизионе занял «Пари Нижний Новгород».

Старейший футбольный клуб России «Знамя Труда», выступающий в дивизионе «Б» Леон Второй лиги, поменял юридическое лицо, объединившись с «Композитом».

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