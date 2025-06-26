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Видеообзор матча клубного чемпионата мира «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»

Видеообзор матча клубного чемпионата мира «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»
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Завершился матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 между южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» и бразильским «Флуминенсе». Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тэйлор из Англии. Команды не выявили победителя. Счёт матча — 0:0.

Видеообзор матча:

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ничья позволила «Флуминенсе» занять второе место в группе F и выйти в 1/8 финала КЧМ. В активе бразильцев пять очков в трёх матчах. «Мамелоди Сандаунз» расположился на третьей строчке с четырьмя очками и завершил выступления на турнире.

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