Видеообзор матча клубного чемпионата мира «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе»

Завершился матч 3-го тура группового этапа клубного чемпионата мира — 2025 между южноафриканским «Мамелоди Сандаунз» и бразильским «Флуминенсе». Игра проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами (США). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тэйлор из Англии. Команды не выявили победителя. Счёт матча — 0:0.

Видеообзор матча:

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Ничья позволила «Флуминенсе» занять второе место в группе F и выйти в 1/8 финала КЧМ. В активе бразильцев пять очков в трёх матчах. «Мамелоди Сандаунз» расположился на третьей строчке с четырьмя очками и завершил выступления на турнире.