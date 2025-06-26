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Директор «Знамени Труда» Гусаров объяснил исключение клуба из списка членов РФС

Директор «Знамени Труда» Гусаров объяснил исключение клуба из списка членов РФС
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Директор «Знамени Труда» Валерий Гусаров объяснил исключение клуба из списка членов Российского футбольного союза. О решении исключить «Знамя Труда» из РФС было объявлено сегодня, 26 июня.

«Исключение «Знамени Труда» из списка членов РФС связано со старым муниципальным юрлицом. На следующем заседании примут новое юрлицо. Конечно, мы останемся в списке членов РФС — нас включат на следующем заседании. Это формальная процедура. Из-за смены юрлица должны исключить одних, а других принять», — сказал Гусаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что «Знамя Труда» выступало в дивизионе «Б» Леон Второй лиги.

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