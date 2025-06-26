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Агент Жемалетдинова подвёл итоги выступления игрока в ЦСКА

Агент Жемалетдинова подвёл итоги выступления игрока в ЦСКА
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, подвёл итоги выступления игрока в ЦСКА.

«Наверное, у Рифата был не самый яркий сезон. Он начал хорошо, но потом, к сожалению, была травма. Долго восстанавливался, а потом не хватило времени, чтобы убедить не только тренера, но и руководство клуба, что он необходим команде», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Об уходе Жемалетдинова из ЦСКА стало известно 25 июня. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги на счету хавбека два мяча и четыре голевые передачи в 24 матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё пять раз Жемалетдинов появлялся на поле в матчах Фонбет Кубка России.

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