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«Крылья Советов» проиграли «Соколу» в первом контрольном матче межсезонья

«Крылья Советов» проиграли «Соколу» в первом контрольном матче межсезонья
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Завершился контрольный матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и саратовский «Сокол». Команды играли на втором поле стадиона «Металлург» в Самаре. «Сокол» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в начале первого тайма забил нападающий «Сокола» Павел Киреенко.

«Крылья Советов» завершили сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 31 очко за 30 матчей. Чемпионом России стал «Краснодар» (67). «Сокол» расположился в зоне вылета турнирной таблицы Мелбет Первой лиги, заняв 16-е место. По итогам сезона-2024/2025 команда набрала 32 очка за 34 игры.

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