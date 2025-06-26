Алексей Батраков оценил прошедший сезон для себя и «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался по итогам сезона-2025/2026. Железнодорожники финишировали на шестом месте в таблице РПЛ.

— Как опишешь прошедший сезон для себя и команды?

— Командно — хотелось и должны были выступить лучше. Не хватило стабильности и уверенности. В следующем сезоне постараемся исправить ошибки. А лично — для дебютного сезона, думаю, неплохо. Всё равно мне есть куда расти. Буду стараться оправдывать ожидания.

— Почувствовал весной, что против тебя стали плотнее играть?

— Да почти ничего не изменилось. Да, стали обращать внимание на меня, в отдельных матчах опекали по двое, но зачастую всё как обычно. В любом случае это для меня точка роста.

— А твоя игра за сезон изменилась?

— Психология и менталитет только. Появилась уверенность в действиях, стал меньше переживать. Но надо учиться брать роль лидера на себя в тяжёлых ситуациях, — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования тут.