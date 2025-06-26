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«Локомотив» объявил о переходе белорусского полузащитника Французова

«Локомотив» объявил о переходе белорусского полузащитника Французова
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Пресс-служба московского «Локомотива» объявила о переходе 21-летнего белорусского вингера Александра Французова, опубликовав соответствующее сообщение в телеграм-канале. Футболист заключил контракт с железнодорожниками до 2028 года.

«Александр Французов — игрок «Локомотива»! Соглашение с 21-летним вингером рассчитано до конца 2028 года. Французов — обладатель Суперкубка Беларуси — 2022 в составе БАТЭ из Борисова. После подписания контракта Александр вернётся в «Арсенал», где будет выступать на правах аренды до конца 2025 года», — сказано в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Напомним, чемпионом России по итогам завершившегося сезона стал «Краснодар». Второе место занял санкт-петербургский «Зенит». Тройку лидеров замкнул ЦСКА. «Локомотив» финишировал на шестом месте. Напрямую в Мелбет Первую лигу вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург».

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