«Оборачиваться назад — это не наше». Александр Сторожук — о психологии в «Ахмате»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук ответил на вопрос о психологическом состоянии команды.

— Насколько важно в данный момент успокоить команду психологически после минувшего тяжёлого сезона?

— Мы не хотим заострять на этом внимание, потому что игрокам, которые придут в команду, не нужно об этом думать. Оборачиваться назад – это не наше. Мы сделаем выводы, что кто-кто в какой-либо момент мог поставить свои интересы выше командных, что впредь допускать нельзя. Все мысли должны быть направлены только на общекомандное развитие и достижение результата. В футболе нельзя выигрывать в одиночку, но команда, собранная в кулак, может добиться многого. Эти идеи и принципы мы и будем прививать ребятам, — приводит слова Сторожука официальный сайт «Ахмата».

«Ахмат» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте в турнирной таблице. Команда осталась в РПЛ по итогам переходных матчей с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).