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Виктор Онопко отреагировал на комплимент знаменитого автогонщика Фернандо Алонсо

Виктор Онопко отреагировал на комплимент знаменитого автогонщика Фернандо Алонсо
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Известный отечественный экс-футболист, а ныне тренер Виктор Онопко отреагировал на комплимент знаменитого автогонщика Фернандо Алонсо. Ранее он признался, что в детстве следил за выступлениями Онопко в Испании.

«Астурия богата известными спортсменами. Эта провинция считается настоящей Испанией, потому что не была в своё время захвачена маврами. Местные жители этим очень гордятся и чтят спортсменов, которые её прославляют. Тренер «ПСЖ» Луис Энрике, кстати, тоже астуриец — из Хихона. Конечно, я знаю Фернандо Алонсо. Знаменитый гонщик, одно время был в лидерах Формулы-1. Не скажу, что фанат автогонок, но немного слежу, фильм «Форд против Феррари» с удовольствием посмотрел. Была мечта съездить в Валенсию, когда там проводились этапы Гран-при, ощутить мощь машин. Когда по телевизору смотришь гонку, это одно, а когда вживую они пролетают мимо тебя — ощущения, наверное, совсем другие. Естественно, я всегда радовался успехам пилота из Овьедо — ведь сам отыграл в этом городе много лет.

Лично мы не знакомы, не пересекались, но я в курсе, что Фернандо любит футбол. На решающем матче «Овьедо» за выход в Примеру сидел в ложе. Конечно, мне очень приятно, что он знает и помнит меня как футболиста», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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