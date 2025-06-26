Хаби Алонсо — о Джуде Беллингеме: амбициозный игрок с большим набором классных качеств

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о полузащитнике своей команды Джуде Беллингеме. Напомним, английский хавбек ранее сообщил, что перенесёт операцию на травмированном плече после завершения клубного чемпионата мира по футболу.

«Он останется ключевым игроком для нас. Мне нравится, что он делает в центре поля. Джуд — очень и очень качественный игрок, весьма амбициозный. Беллингем из тех футболистов, которые всегда хотят совершенствоваться и продолжать расти.

Мы с нетерпением ждём продолжения, будем наблюдать за его прогрессом и дальше», — приводит слова Алонсо официальный сайт мадридского «Реала».