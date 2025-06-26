«12, ну максимум 14». Александр Бубнов высказал мнение о возможном расширении РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном увеличении клубов в Российской Премьер-Лиге. Он считает, что их количество, наоборот, необходимо сократить.

«Я всегда говорил, вот в том состоянии, в котором находится наш футбол… Сильных команд нет, да? И вот что творят «Химки» там, и другие. С «Торпедо» что творится. Вот 12, ну максимум 14. И в три круга, или в четыре», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее «Химки» объявили о приостановлении деятельности клуба. Команда не смогла получить лицензию РФС-1, необходимую для выступления в Российской Премьер-Лиге. «Химки» завершили сезон-2024/2025 чемпионата России на 12-м месте в турнирной таблице. Место команды в высшем дивизионе занял «Пари Нижний Новгород».