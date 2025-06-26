Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Сторожук высказался о пути развития «Ахмата»

Александр Сторожук высказался о пути развития «Ахмата»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук ответил на вопрос о пути развития клуба.

— Вы подписали трёхлетний контракт. Каким вы видите путь, который будет заложен вашим тренерским штабом в этот период?
— Стратегию задаёт руководство клуба, с чем я полностью согласен. Мне хочется видеть прогрессирующую команду, которая будет пытаться доминировать на поле, играть первым номером, и тут очень многое зависит от исполнителей, поэтому мы делаем упор на потенциальных новичках с хорошими качествами, являющихся лидерами своих действующих команд. При правильной работе и подходе их раскрытие нас не затруднит потому, что чем выше будет их исполнительское мастерство – тем лучше станет качество нашей игры. Мы хотим видеть агрессивный футбол в исполнении нашей команды, но, чтобы это привить, нам предстоит ещё много работы, — приводит слова Сторожука официальный сайт «Ахмата».

Материалы по теме
«Оборачиваться назад — это не наше». Александр Сторожук — о психологии в «Ахмате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android