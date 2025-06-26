Александр Сторожук высказался о пути развития «Ахмата»

Новый главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук ответил на вопрос о пути развития клуба.

— Вы подписали трёхлетний контракт. Каким вы видите путь, который будет заложен вашим тренерским штабом в этот период?

— Стратегию задаёт руководство клуба, с чем я полностью согласен. Мне хочется видеть прогрессирующую команду, которая будет пытаться доминировать на поле, играть первым номером, и тут очень многое зависит от исполнителей, поэтому мы делаем упор на потенциальных новичках с хорошими качествами, являющихся лидерами своих действующих команд. При правильной работе и подходе их раскрытие нас не затруднит потому, что чем выше будет их исполнительское мастерство – тем лучше станет качество нашей игры. Мы хотим видеть агрессивный футбол в исполнении нашей команды, но, чтобы это привить, нам предстоит ещё много работы, — приводит слова Сторожука официальный сайт «Ахмата».