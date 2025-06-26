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«Никогда в жизни не докажут ничего». Бубнов — об аресте руководителей «Торпедо»

«Никогда в жизни не докажут ничего». Бубнов — об аресте руководителей «Торпедо»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о ситуации с арестом руководителей московского «Торпедо». Ранее суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

«Что будет с «Торпедо»? Да ничего, они останутся. Я в этой ситуации был, я работал в РФС по договорным матчам.

Во-первых, почему он [судья] так поздно сказал, что на него давление было? Во-вторых, где бабки? Которые ему… Денег нет. Вот этот у них совладелец… Ну они не занимаются этими делами. Там посредники делают. И один в один это всё делается. Они никогда в жизни не докажут ничего», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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