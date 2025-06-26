Алексей Батраков: когда увидел, что я капитан, начал переживать ещё сильнее

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о статусе самого молодого капитана в истории железнодорожников.

— В апреле ты стал самым молодым капитаном «Локомотива» в истории. Какие эмоции испытал?

— Первый раз это случилось с Махачкалой на выезде в Кубке. Когда увидел, что я капитан, начал переживать ещё сильнее. Но потом успокоился, понял: если доверили — надо оправдать этот выбор. Конечно, это момент, о котором я мечтал. Я всю академию и ЮФЛ был капитаном, поэтому была мечта выйти с капитанской повязкой и в основе, — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования тут.