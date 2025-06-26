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Тренер «Ахмата» Сторожук оценил первые подписания клуба в летнее трансферное окно

Тренер «Ахмата» Сторожук оценил первые подписания клуба в летнее трансферное окно
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук высказался о новичках команды.

— Клуб в начале первого сбора уже усилился рядом игроков – Эгашем Касинтурой, Абакаром Гаджиевым, Брайаном Мансильей и Максимом Сидоровым. Что в них привлекло ваш тренерский штаб?
— Для нас выбор был очевиден, так как это лидеры своих команд. Как я уже отмечал, мы хотим приглашать к нам лидеров. При этом мы говорим также и о футболистах с хорошими наборами качеств. Для нас большая удача, что мы смогли заполучить Касинтуру, Гаджиева, Мансилью и Сидорова. Стоит также отметить, что у них и у самих было желание оказаться в нашем клубе. Можно сказать, мы нашли с ними точки соприкосновения. Мансилья и Сидоров вместе играли на одном фланге в «Оренбурге». Учитывая, насколько у нас ограничено время подготовки к сезону, это для нас плюс, так как у них уже есть взаимопонимание между собой. То же самое касается и Касинтуры с Гаджиевым. Наличие связок, что мы учитывали при выборе футболистов, ускорит их адаптацию в составе «Ахмата». Я очень рад, что эти ребята усилили наши ряды, — приводит слова Сторожука официальный сайт «Ахмата».

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