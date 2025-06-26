Комличенко — лучший игрок прошлого сезона РПЛ по числу удачных действий в чужой штрафной

Нападающий Николай Комличенко стал лучшим игроком завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги по количеству удачных действий в штрафной соперника, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Так, по подсчётам источника, экс-форвард «Ростова» провёл на поле 2110 минут и совершил 143 удачных ТТД (тактико-технических действий) в чужой штрафной.

Всего в минувшем сезоне Комличенко отыграл 37 матчей, забил девять голов и сделал пять результативных передач. Ранее стало известно, что 29-летний нападающий продолжит карьеру в московском «Локомотиве».

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». «Ростов» финишировал на восьмом месте.