Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков ответил, что нужно изменить «Локомотиву», чтобы бороться за чемпионство

Батраков ответил, что нужно изменить «Локомотиву», чтобы бороться за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков ответил, что нужно изменить команде для борьбы за чемпионский титул. В минувшем сезоне железнодорожники финишировали на шестом месте в таблице РПЛ.

— Что нужно изменить «Локомотиву», чтобы побороться за титул?
— Банально — выкладываться на 200% в каждом матче. А что конкретно поменять — это не ко мне. Если осенью в последнем сезоне мы шли так хорошо, значит, нам по силам так пройти весь сезон, — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования тут.

Материалы по теме
«Лучший момент — победа над «Спартаком». Как Батраков стал главным молодым игроком РПЛ
Эксклюзив
«Лучший момент — победа над «Спартаком». Как Батраков стал главным молодым игроком РПЛ
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Эксклюзив
Будущее футбола. Топ-10 молодых игроков сезона-2024/2025 — итоги голосования «Чемпионата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android