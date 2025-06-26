Батраков ответил, что нужно изменить «Локомотиву», чтобы бороться за чемпионство

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков ответил, что нужно изменить команде для борьбы за чемпионский титул. В минувшем сезоне железнодорожники финишировали на шестом месте в таблице РПЛ.

— Что нужно изменить «Локомотиву», чтобы побороться за титул?

— Банально — выкладываться на 200% в каждом матче. А что конкретно поменять — это не ко мне. Если осенью в последнем сезоне мы шли так хорошо, значит, нам по силам так пройти весь сезон, — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования тут.