Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков назвал лучший и худший моменты прошедшего сезона. В качестве лучшего момента он выделил победу над «Спартаком» в матче 10-го тура РПЛ (3:1).

— Лучший и худший моменты сезона для тебя?

— Лучший — домашняя победа над «Спартаком», я прям кайфанул. А худший — 1:5 от Самары. Меня то поражение конкретно так прибило психологически, — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования тут.