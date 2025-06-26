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В «Локомотиве» прокомментировали погашение долга перед «Мариуполем» для снятия бана ФИФА

В «Локомотиве» прокомментировали погашение долга перед «Мариуполем» для снятия бана ФИФА
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Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, что клуб отправил деньги, чтобы погасить долг перед «Мариуполем», из-за которого был наложен запрет на регистрацию футболистов от ФИФА.

«Мы дали информацию, что деньги перечислили. Куда указала ФИФА — немецким посредникам», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

ФИФА запретила «Локомотиву» регистрировать новых игроков в течение трёх трансферных окон из-за долга по компенсации «Мариуполю» за трансфер защитника Марка Мампасси. 22-летний футболист выступает за бельгийский «Кортрейк» на правах аренды.

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