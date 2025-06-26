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Эдерсон выступил с заявлением о своём будущем в «Манчестер Сити» на фоне слухов об уходе

Эдерсон выступил с заявлением о своём будущем в «Манчестер Сити» на фоне слухов об уходе
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Бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон заявил, что не планирует покидать английский клуб в ближайшем будущем. Ранее появлялась информация, что «горожане» готовы продать Эдерсона в летнее трансферное окно.

«Моё будущее связано с «Манчестер Сити». Я не покину клуб этим летом», — приводит слова Эдерсона известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, Эдерсон был близок к переходу в саудовскую Про-Лигу прошлым летом. В прошлом сезоне он провёл 38 матчей за «горожан» во всех турнирах. Действующий контракт голкипера с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2026 года.

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