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Александр Бубнов предположил, кто выиграет клубный чемпионат мира 2025 года

Александр Бубнов предположил, кто выиграет клубный чемпионат мира 2025 года
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Бывший футболист Александр Бубнов ответил на вопрос о предполагаемом победителе клубного чемпионата мира 2025 года, который проходит в США.

«Кто выиграет клубный чемпионат мира? «Пари Сен-Жермен», если они будут в полную силу играть. Они сумасшедшее впечатление на меня произвели. На сегодняшний день они даже более сбалансированы, чем «Барселона», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Французский «Пари Сен-Жермен» сыграет в 1/8 финала клубного чемпионата мира с американским «Интер Майами» 29 июня. Ранее «Пари Сен-Жермен» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале итальянский «Интер» (5:0).

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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