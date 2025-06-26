Александр Бубнов предположил, кто выиграет клубный чемпионат мира 2025 года

Бывший футболист Александр Бубнов ответил на вопрос о предполагаемом победителе клубного чемпионата мира 2025 года, который проходит в США.

«Кто выиграет клубный чемпионат мира? «Пари Сен-Жермен», если они будут в полную силу играть. Они сумасшедшее впечатление на меня произвели. На сегодняшний день они даже более сбалансированы, чем «Барселона», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Французский «Пари Сен-Жермен» сыграет в 1/8 финала клубного чемпионата мира с американским «Интер Майами» 29 июня. Ранее «Пари Сен-Жермен» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале итальянский «Интер» (5:0).