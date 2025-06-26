Тренер «Ахмата» Сторожук высказался о важности старта сезона РПЛ на домашнем стадионе

Главный тренер грозненского «Ахмата» Александр Сторожук оценил важность старта в сезоне Российской Премьер-Лиги на своём поле. В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Ахмат» примет казанский «Рубин». 1-й тур пройдёт в период с 18 по 21 июля.

— Для классной команды не имеет значения, каким будет календарь. Мы спокойно приняли то, с кем и в каком порядке будем играть. Нам в любом случае надо играть от себя, с каждой игрой делать выводы и двигаться вперёд. Нельзя сказать, что любой иной календарь для нас был бы удачным. Домашняя игра 1-го тура при своих болельщиках – в какой-то мере плюс, но, если бы начинали сезон игрой на выезде, я бы вообще не расстроился.

— Начать сезон с домашней игры важно, в том числе для того, чтобы зарядиться уверенностью от болельщиков на весь сезон, удачно стартовав?

— Это важно во всех отношениях. Нужно ещё отметить, что «Рубин» себя зарекомендовал крепкой командой, начинающей сезоны без потерь и постепенно усиляющейся, а мы к новому сезону уже предстанем новым коллективом. Наши болельщики, как я надеюсь, будут гнать нас вперёд, а мы постараемся их порадовать. Мы должны показывать такую игру, на которую болельщик пойдёт на стадион, чтобы поддерживать нас ещё лучше и наслаждаться тем, как выступает его любимая команда, — приводит слова Сторожука официальный сайт «Ахмата».