Руслан Литвинов включил Артёма Дзюбу в топ-5 игроков, за которыми ему интересно следить

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов включил нападающего «Акрона» и сборной России Артёма Дзюбу в топ-5 футболистов, за которыми ему интересно следить прямо сейчас. Помимо Дзюбы, Литвинов выбрал Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Лионеля Месси («Интер» Майами), Винисиуса Жуниора («Реал „Мадрид) и Родри (“Манчестер Сити»). Об этом игрок красно-белых рассказал в видеоролике, который выложила пресс-служба сборной России в телеграм-канале.

Артём Дзюба присоединился к «Акрону» в сентябре 2024 года. За этот период форвард принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он забил 10 голов и сделал семь результативных передач.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.